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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, 1. lig ve 2. lig’e damga vurdu

İHA

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Bayan B Takımı, 20212022 Spor Toto sezonu 1. Ligi 3. Etap karşılaşmalarında sergilediği performansla üçüncü oldu. Oynadığı 14 maçın 10'nu kazanan Kocasinan Masa Tenisi Bayan B Takımı, topladığı 24 puan ile Süper Lig'e yükseldi. Erkekler Takımı ise 11 galibiyetle 2.Ligini şampiyon olarak tamamlayıp, 1. ligi garantiledi. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda 'Kocasinan' adı hızla yükseldiğini vurguladı.

Kocasinan, 1. lig ve 2. lig’e damga vurdu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Bayan B Takımı, 20212022 Spor Toto sezonu 1. Ligi 3. Etap karşılaşmalarında sergilediği performansla üçüncü oldu. Oynadığı 14 maçın 10’nu kazanan Kocasinan Masa Tenisi Bayan B Takımı, topladığı 24 puan ile Süper Lig’e yükseldi. Erkekler Takımı ise 11 galibiyetle 2.Ligini şampiyon olarak tamamlayıp, 1. ligi garantiledi. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan’ adı hızla yükseldiğini vurguladı.
2022 Mayıs tarihleri arasında farklı şehirlerde düzenlenen Masa Tenisi 2. Ligi 3. Etap karşılaşmaları Bursa’da, 1. Lig 3. Etap karşılaşmaları ise Yalova’da oynandı. Müsabakalarda gösterdiği başarılar ile fırtına gibi esen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Bayan B Takımı, 1. ligi 3. sırada bitirerek, önümüzdeki sezon Kayseri’yi Süper Lig'de temsil etme hakkı kazandı. Burçin Mermer, Ayşe İzel Bilgiç, Altınay Hatun Bulut ve Elif Duman'dan oluşan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 24 puan ile Türkiye Süper Ligi’ne yükseldi. Kenan Eren Kahraman, Mehmet Ali Karaboğa ve Yusuf Gaygısız'dan oluşan Kocasinan Spor Kulübü Erkek takımı ise 2021 2022 Sezonu 2. ligini şampiyon olarak tamamlayarak, önümüzdeki sezonda 1. lige yükselme başarısı gösterdi.
Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra 1. ve 2. Ligi’nde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımlarımız, Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde ‘Kocasinan’ adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında sporcularımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Ayrıca diğer birçok takım transfer yaparak, liglerde mücadele ederken, bizde ise alt yapımızdan yetişen minik sporcularımız, almış oldukları bayrağı daha üst seviyelere çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Kendi alt yapımızdan yetişen başarılı sporcularımızı, yetiştirmeye ve her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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