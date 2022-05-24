Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni 31 Mayıs'ta yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması çerçevesinde ‘Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması’ Ödül Töreni, 31 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenen 'Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması' kısa süre önce sonuçlandı. Okunan şiirler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan, Fotoğraf Eğitmeni Suna Erdoğan Çolak, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhterem Yazıcıoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Vural, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hanife Görek’ten oluşan seçici kurul tarafından hassasiyetle değerlendirilerek, dereceye giren isimler belirlendi. Yarışmaya Develi ilçesinden katılan Umut Yalçıntekin, Devali Hazretlerinin Türbesi önünden Erciyes Dağı’nı arkasına alarak seslendirdiği Sakarya Türküsü ile birincilik, Melikgazi ilçesinden katılan Yüsra Akyurt Millî Mücadele Müzesi’nde seslendirdiği Sakarya Türküsü ile ikincilik, Felahiye ilçesinden katılan Özge Şeref, Sıtmapınar Antik Çeşmesi önünde seslendirdiği Büyük Doğu Marşı ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu çerçevede dereceye giren yarışmacıların ödüllendirileceği ‘Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması’ Ödül Töreni, 31 Mayıs 2022 Salı günü Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

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