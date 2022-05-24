Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi'nde kaybolan ineğini arayan vatandaş, hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü görünce itfaiyeden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çukurdan çıkardı.

İneğine kavuşan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.