Büyükşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden 'Müze' ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6’ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi projesi ile ödüle layık görüldü.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, şeffaf, adil ve israfa fırsat vermeyen yerel yönetim anlayışının yanı sıra kültür sanata, gençliğe, tarihe, eğitime ve sağlığa önem veren çalışmalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen, teşhir ve tanzimi yenilenen ve yakında resmi açılışı yapılacak Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zengin ve köklü tarihi ile adeta açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi aynı zamanda müzeler şehri yapmak istediklerini hatırlatarak, çalışmaların ödüle değer bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İlk kez 2016 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’na, 2022’de 15 belediye, toplam 17 müzeyle başvurdu. Yarışma çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle değer bulundu. 2022 TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni, Haziran ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek TKB Kahramanmaraş Buluşması’nda gerçekleştirilecek. Bu ödül ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda aldığı ödül sayısı 22’ye ulaşmış oldu.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki zamanında onarımı yapılarak, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. 20 yıl sonra ise Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla günümüz müzecilik anlayışına ve teknolojisine uygun olarak müzenin restorasyonu yapıldı, teşhir ve tanzimi yenilendi. Bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık ve halıcılık olarak on bir farklı zanaatın anlatıldığı ve dönem eserlerinin sergilendiği Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin resmi açılışı yakında gerçekleştirilecek.

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