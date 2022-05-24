Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu

Birçok başarıya imza atarak bayrağımızı göndere çektiren milli sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, yine büyük başarıya imza attı.

1422 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen Dünya Okul Sporları ISF Gymnasiade Normandy Olimpiyatlarında mücadele eden Kayseri TOHM Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen, Yüksek Atlama branşında ikinci olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı milli sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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