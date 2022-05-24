Kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Alper G. (44), kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Alper G., eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Alper G., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-05-24 16:42:32
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