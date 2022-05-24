TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

İHA

TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup PlayOff Final maçında Artvin Hopaspor’u 10 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig’e yükseldi.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mert Baykal xx, Yusuf Susuz xx
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya xx, Ender Gör xx, Saffet Gurur Yazar xx, Furkan Tuşik xx (Ömer dk. 90+2 ?), Ali Say xx (Bilal dk. 90+5 ?), Fatih Dalgıç xx, Yasin Tosun xx (Murat dk. 76 x), Osman Kocaağa xx, Melih Kılıç xx, Selim Dilli xx, Sefa Ali Memnun xx
Yedekler: Yusuf, Furkan, Hüseyin Can, Yakup
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Tolga Şahin xx (Mithat dk. 90+6 ?), Mert Çölgeçen xx (Utku dk. 69+6 ?), Sefa Durmuş xx, Çağrı Yağız Yasak xx (Samet dk. 44 xxx), Ömer Faruk Yılmaz xx, Mücahit Çakır xx, Osman Bayrak xx, Sirac Susancak xx (Kerem dk. 90+6 x)
Yedekler: Emrehan, Furkan, Enes
Teknik Direktör: Nihat Balan
Gol: Samet (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Osman, Tolga (Arnavutköy Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cuma Uluçay Talasspor - 1966 Turanspor maçı yarıda kaldı
YEREL HABERLER Cuma Uluçay Talasspor - 1966 Turanspor maçı yarıda ...
AGÜ’de Bahar Festivali
YEREL HABERLER AGÜ’de Bahar Festivali
Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi
YEREL HABERLER Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi
Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla ...
Bünyan’da ‘bahar çalışmaları’ başladı
YEREL HABERLER Bünyan’da ‘bahar çalışmaları’ başladı
Kayseri’de ‘Ustalık Eğitimi Protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Ustalık Eğitimi Protokolü’ imzalandı
Kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu
YEREL HABERLER Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu
Tomarza Belediye Başkanı Şahin: "Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız"
YEREL HABERLER Tomarza Belediye Başkanı Şahin: "Kefenini giymiş, ...
Büyükşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden 'Müze' ödülü
YEREL HABERLER Büyükşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden 'Müze' ödülü
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi Asayiş polisinden kentte huzur için 'Kapan' uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını ...
Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika ...
Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti
Görkem'i boğazından bıçaklayan erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Görkem'i boğazından bıçaklayan erkek arkadaşı ...
Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs ...
Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni 31 Mayıs'ta yapılacak
YEREL HABERLER Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni 31 Mayıs'ta ...
Kayserispor'a bilboardlı destek
YEREL HABERLER Kayserispor'a bilboardlı destek
Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
Kayserigaz’dan güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı eğitimleri
YEREL HABERLER Kayserigaz’dan güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı ...
Vali Çiçek Develi'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çiçek Develi'de incelemelerde bulundu
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri’de Toplandı
YEREL HABERLER TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri’de Toplandı
Büyükşehir'in Kale İçi Sanat Etkinliklerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in Kale İçi Sanat Etkinliklerine yoğun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.