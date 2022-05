TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup PlayOff Final maçında Artvin Hopaspor’u 10 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig’e yükseldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mert Baykal xx, Yusuf Susuz xx

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya xx, Ender Gör xx, Saffet Gurur Yazar xx, Furkan Tuşik xx (Ömer dk. 90+2 ?), Ali Say xx (Bilal dk. 90+5 ?), Fatih Dalgıç xx, Yasin Tosun xx (Murat dk. 76 x), Osman Kocaağa xx, Melih Kılıç xx, Selim Dilli xx, Sefa Ali Memnun xx

Yedekler: Yusuf, Furkan, Hüseyin Can, Yakup

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Tolga Şahin xx (Mithat dk. 90+6 ?), Mert Çölgeçen xx (Utku dk. 69+6 ?), Sefa Durmuş xx, Çağrı Yağız Yasak xx (Samet dk. 44 xxx), Ömer Faruk Yılmaz xx, Mücahit Çakır xx, Osman Bayrak xx, Sirac Susancak xx (Kerem dk. 90+6 x)

Yedekler: Emrehan, Furkan, Enes

Teknik Direktör: Nihat Balan

Gol: Samet (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Osman, Tolga (Arnavutköy Belediyespor)

