Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

Artvin Hopaspor Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-1İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf Susuz
ARTVİN HOPASPOR: Beycan Kaya Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Dk.90+1 Ömer Yanık), Ali Say (Dk.90+5 Bilal Çebi), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Dk.76 Murat Batuhan Abdikoğlu), Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Safa Ali Memnun
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR: Kıvanç Küçükkarış Mert Caymaz, Fuat Yaman, Tolga Şahin (Dk.90+10 Mithat Yaşar), Mert Çölgeçen (Dk.90+6 Utku Kunduzcu), Sefa Durmuş, Çağrı Yağız Yasak (Dk.44 Samet Günhan), Ömer Faruk Yılmaz, Mücahit Çakır, Osman Bayrak, Sirac Susancak (Dk.90+6 Kerem Kılıç)
GOL: Dk.90+3 Samet Günhan (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)
SARI KART: Osman Bayrak, Tolga Şahin (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)TFF 3´üncü Lig Play-Off Finali'nde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Kayseri'de karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda Samet Günhan´ın attığı golle 1-0 mağlup ederek TFF 2´nci Lig´e yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-24 22:00:17
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