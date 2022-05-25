Kayserispor'un kart raporu 67 sarı kart, 3 kırmızı kart gördü

Kayserispor, Süper Lig'in 38 haftalık diliminde 67 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kart gördü.



Kayserispor, 20212022 sezonunda 47 puan topladı ve 38 maçta 67 kez sarı kart 3 kez de kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı ekipte 3 isim kırmızı kart gördü. Kayserispor'da Dimitrios Kolovetios, Onur Bulut ve Mario Gavranovic kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart gören isim ise 11 sarı kart ile İbrahim Akdağ oldu. İbrahim Akdağ’ı 7 sarı kart ile Gustavo Campanharo ve 5 sarı kartla Lionel Carole takip etti.

Kayserispor'da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar:

İbrahim Akdağ: 11 sarı

Gustavo Campanharo: 7 sarı

Lionel Carole: 5 sarı

Onur Bulut: 4 sarı /1 kırmızı

Olivier Kemen: 4 sarı

Uğur Demirok: 4 sarı

Andrea Bertolacci: 3 sarı

Majid Hosseini: 3 sarı

Silviu Lung: 3 sarı

Dimitrios Kolovetsios: 2 sarı / 1 kırmızı

Ramazan Civelek: 2 sarı

Joseph Attamah: 2 sarı

Gökhan Sazdağı: 2 sarı

Carlos Mane: 2 sarı

Yasir Subaşı: 2 sarı

Mert Çetin: 2 sarı

Mario Gavranovic: 1 kırmızı

Mame Baba Thiam: 1 sarı

Mustafa Pektemek: 1 sarı

Abdulkadir Parmak: 1 sarı

Bernard Mensah: 1 sarı

Miguel Cardoso 1 sarı

Emrah Başsan: 1 sarı

Bilal Bayazıt: 1 sarı

İlhan Parlak: 1 sarı

Emre Demir: 1 sarı

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