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Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet 'çemen' Kayseri'de üretilen çemen, Avrupa'da 4 ülkenin sofrasını zenginleştiriyor

İHA

Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet 'çemen' Kayseri'de üretilen çemen, Avrupa'da 4 ülkenin sofrasını zenginleştiriyor

Kayseri'nin kadim lezzetlerinden olan ve Kayserili firma tarafından üretilen çemen, Avrupa'nın 4 ülkesine ihraç edilerek sofraları süslüyor.
Kayseri'de 18 yıldır faaliyet gösteren firma, tarihi asırlar öncesine dayanan çemeni, geleneksel lezzetiyle üretti. Market raflarında 6 ay ömrü olan ambalajı ve etiketiyle üretilen diğer çemenlerden farklılığını ortaya koyan firma yetkilileri, iç pazarın yanı sıra özellikle Kayserililerin çok tercih ettiği çemeni Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de ihraç etmeyi başardı.

"Avrupa'da tadıyla ilgili çok güzel yorumlar alıyoruz"
Firma sahibi Musa Koca, ürettikleri çemeni Avrupa ülkelerine ihraç ettikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, oradaki müşterilerinden özellikle çemenin tadıyla ilgili güzel dönüşler aldıklarını kaydetti. Koca, "Tarihi Orta Asya'dan bugüne kadar gelen ve kadim bir lezzet olan çemeni günümüzde teknolojiyle buluşturarak, ambalajını teknolojiye uygun bir şekilde tasarlayıp raf ömrünü de 1 aydan 6 aya çıkarttık. Şu anda Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine sevkiyatını yapmış bulunmaktayız. Avrupa'da 4 ülkede market raflarında Kayseri'nin coğrafi işaretli olan çemeni bulunmaktadır. Biz bu işten çok gurur duyuyoruz. Kayseri'nin coğrafi işaretli olan ürününe sahip çıkarak, saklama kapları ve özel etiketleri ile teknolojiyle birleştirerek bugün Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çemeni bulmak mümkün. Çemeni çeşitli ARGE'lerden geçirdikten sonra bu seviyeye getirdik ve geleneksel tadı bulmak istedik. 'Çemenekmek' dediğimiz geleneksel tadı bulduğumuza inanıyoruz. Daha önce Avrupa ülkelerine ayda bir sevkiyatımız vardı ama şimdi 15 günde bire düştü. Tadıyla alakalı da çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kayseri'nin yöresel baharatları çemenle buluştu
Koca, ürettikleri çemenin içerisinde kentin yöresel baharatlarının da bulunduğunu kaydederek, "İçerisinde çeşitli baharatlar kullanıyoruz. Bu kullandığımız baharatların içerisinde rengini daha iyi verdiği için Kayseri'ye özgü Cırgalan biberi de var. Bununla beraber 'avcar' dediğimiz kimyonu birleştirdiğimiz zaman gerçekten ortaya nefis bir çemen çıkıyor. Bununla beraber daha önce bu çemenin içerisine irmik ve galeta unu katılıyormuş, bunlardan kesinlikle uzaklaşıp gerçekten baharatın dışına çıkmayıp geleneksel çemeni ürettik. O aromayı bulduğumuz için şu anda da çok güzel talepler almaktayız. Makineleşme ve bununla beraber ambalaj tasarımı ve saklama koşulları ile çemenin raf ömrünü uzatarak 2 yıllık bir ARGE çalışmamız sürdü. Böylelikle çemeni sevk edilebilir ve Avrupa'nın isteklerine karşılık verebilecek bir makine tesisatı kurduk. Ambalajının da raflarda daha dayanıklı ve içindeki ürünü tadıyla muhafaza etmesi gerekiyordu. Bu çalışmamız sonucunda ambalajının tasarımının ne olması gerektiği ve hangi ambalajın kullanılması gerektiği konusunda araştırmalar yaptık. Çemene daha uygun bir ambalaj bulduk. Bununla beraber yurtdışına sevk edildiğinde aylar boyunca raflarda dursa bile tadında bozukluğa rastlamadık. Bunun sonucunda da biz Avrupa'da ürünün devamını sürdürdük" ifadelerini kullandı.

"Çemeni Amerika'da görürseniz şaşırmayın"
Avrupa pazarının ardından Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünü olan çemeni Amerika'ya da ihraç etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Musa Koca, "Avrupa'da gurbetçilerimizin hasret çektiği bir ürün diye düşünüyoruz. Bundan dolayı şuanda Türkler'in daha yoğun yaşadığı ülkelerde varız ama daha sonra da Amerika ile alakalı bir araştırma içerisindeyiz. Oradaki vatandaşların sos olayına daha yatkın ve daha istekli olduklarını gördük. İlerleyen aylarda da Amerika'da çemeni görürsek şaşırmayalım. Türkiye pazarında çemen yaygın bir şekilde satılmaktadır. Çünkü buranın damak tadına daha uygun. Biz Avrupa'ya yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber aslında yurtiçinde de bir pazar elde ettik. Çünkü market raflarında bu ambalajla, bu etiketle ve bu raf ömrüyle başka bir çemen yok. Biz bununla beraber aslında iç piyasanın da genişlemesini sağladık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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