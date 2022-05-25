Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, ERÜ’de konferans verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın katılımı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından “Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022” etkinliği düzenlenecek.

Modernite, Gençlik ve Din konularında alanında uzman akademisyenlerin sunumları ile iki oturumda gerçekleştirilecek etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın da katılarak açılış konferansı verecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 09.30’da Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın’a teşekkür etti.

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