6 blok 236 dairelik Kentsel Dönüşüm Projesinin temeli atıldı

Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir Mahallelerine yaptığı dönüşümlerin ardından Yıldırım Beyazıt Mahallesinde de büyük dönüşüm projesine start veren Melikgazi Belediyesi 6 blok 236 dairenin yapımı için çalışmaların temelini attı.



Yıldırım Beyazıt'ta ilk defa bir kentsel dönüşüm projesinin temelini attıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada ihaleyi alan 3 firmamız var. Bugün onlarla alanca inceleme yaptık. 6 adet kentsel dönüşüm bloklarını yapacaklar ve vatandaşlarımıza güzel daireleri sunmuş olacağız. Yıldırım Beyazıt'ta çok büyük dönüşüm yaşıyoruz. Sadece bu bulvarda kentsel dönüşümü yapacağımız alanda 100’ün üzerinde gecekonduyu yıkarak bu bölgeyi temizledik. Aynı zamanda inşaat enkazcıları vardı o esnaflarımızı da daha güzel bir site alanına taşıdık. 6 blok 236 dairelerimiz 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklükte yapılacak. Önümüzdeki günlerde temel atma programını da yapacağız. Ben öncelikle çalışmayı yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim kazasız belasız tamamlamayı ve vatandaşlarımıza da sağlık içerisinde oturmayı nasip etsin. Melikgazi’mizde bu tür büyük yatırımlar devam ediyor. Sadece Yıldırım Beyazıt'a değil Battalgazi ve Kazım Karabekir’de farklı alanlarda kentsel dönüşüm yapan Türkiye'nin en aktif belediyelerinden bir tanesiyiz. Rabbim daha güze işler yapmayı nasip etsin. Melikgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

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