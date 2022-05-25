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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan imzalı Spor Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İHA

Kocasinan imzalı Spor Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Spor Festivali’nin ödül törenine katıldı. Kocasinan’daki liseler arası dart, masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takım ile 690 öğrencinin katıldığı Spor Festivali’nde derece giren öğrencilere ödüllerini veren Başkan Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Argıncık Spor Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı Spor Festivali’nde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupasını veren Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği gençlerdir. Rabbim, başarılarını daim etsin. Farklı branşlarda dereceye giren gençlerimizi ödüllendiriyoruz. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Bu yıl, malum süreç nedeniyle kısa zamanda gerçekleştirdik. Gelecek yıl, daha yaygın hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Sizler, güçlenen, büyüyen Kayseri’nin ve Türkiye’nin istikbali olacaksınız. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz. Hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim, öğretim, spora ve sporcuya destek vereceklerini sözlerine ekledi.
Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler ise turnuvanın mimarisi Başkan Çolakbayrakdar’a hitaben ‘En büyük başkan bizim başkan’ şeklinde tezahürat yaptı. Spor Festivali’nde dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi.
FUTBOLDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1. Osman Ulubaş Fen Lisesi
2. Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
VOLEYBOLDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1. Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi
2. Sümer Fen Lisesi
3. Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi
4. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi
SATRANÇDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1.Sümer Fen Lisesi
2.Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
3. Osman Ulubaş Fen Lisesi
4. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
MASA TENİSİNDE KIZLARDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1.Ahmet Eren Anadolu Lisesi
2.Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
3. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
MASA TENİSİ’NDE ERKEKLERDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1.Ahmet Eren Anadolu Lisesi
2. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi
3. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
4. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
DARTTA KIZLARDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1.Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
2.Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi
3.75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
4. Ahmet Eren Anadolu Lisesi
DARTTA ERKEKLERDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
1. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
2. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
3. Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi
4. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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