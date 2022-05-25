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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Heyeti Kalesija’da ‘Kardeş Şehir’ görüşmelerinde

İHA

Talas Heyeti Kalesija’da ‘Kardeş Şehir’ görüşmelerinde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bosna Hersek’in Kalesija şehrinde ‘Kardeş Şehir’ görüşmelerinde bulundu.

Başkan Yalçın’ın yanı sıra belediye meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı Talas heyeti, Bosna Hersek’in Kalesija şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Başkan Yalçın ve beraberindekiler, Kalesija Belediyesi’nde Belediye Başkanı Sead Cafiç ve diğer yetkililerle görüştü. ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi çerçevesinde sosyoekonomik ve kültürel alanda yapılabilecek çalışmaların da değerlendirildiği görüşmelerin sonunda Başkan Yalçın, Kalesija Belediye Başkanı Sead Cafiç’e, üzerinde Cafiç’in resmiyle birlikte Türk ve Bosna Hersek bayraklarının yer aldığı portre halı ile kök boya kilim hediye etti. Başkan Cafiç de Başkan Yalçın ve heyettekilere Kalesija’yı tanıtan yayınlar ve çeşitli hediyelerle karşılık verdi.

“İKİ ŞEHRE HAYIRLI OLSUN”
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Belediye meclis üyelerimizle birlikte ‘Kardeş Şehir’ görüşmeleri yapmak üzere Bosna Hersek’in Kalesija şehrindeyiz. Bizi sıcak ve samimi şekilde karşılayan Belediye Başkanı Sayın Sead Cafiç’e ve Kalesijalı kardeşlerimize Türk halkının ve Talaslı hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Attığımız bu adımın, iki şehir adına hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLİKLER DE ZİYARET EDİLDİ
Talas heyeti, Bosna Hersek programı çerçevesinde resmi görüşmelerin yanı sıra şehitlikleri ve savaş döneminde yaşananları yansıtan müzeleri de ziyaret etti. 19921995 yılları arasında süren savaşta hayatını kaybeden Boşnakların defnedildiği şehitlikleri ziyaret eden Talas heyeti, başta 8 bin 372 şehidin yattığı Srebrenica Şehitliği olmak üzere şehitlikleri ziyaret ederek buradaki anıtlara çiçek koydu ve şehitlerin ruhlarına fatiha okudu.

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