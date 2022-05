Başkan Büyükkılıç, 13 milyon TL'lik projede 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesinde 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtım törenine katıldı. İki yılda 13 milyon TL’ye mal olan proje ile ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir tarım ve hayvancılık şehri olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Kadir Has Kongre Merkezi yanında gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Yüce ve daire başkanları, üreticiler ile çok sayıda davetli katıldı. Mehteran gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri adına önemli ve anlamlı bulduğu böyle bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşmaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin bereket olduğunu belirterek, kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda hep beraber gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kayseri denilince endüstri ve ticaret merkezi olmasının yanında tarım ve hayvancılığı asla göz ardı etmediklerini vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu paylaşarak, “Kayseri genelinde küçükbaş hayvan ile alakalı 900 bin rakamı konuşuyoruz, büyükbaş hayvanın 500 bine yaklaştığını ifade ediyoruz. Manda yoğurdu, camız kaymağı diyoruz, bu konuda da iyi bir noktaya gidiyoruz. İstenilirse bu çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara tuzumuz biberimiz olsun dedik, 3 yıl içerisinde 100 milyon TL harcama yaptık, sadece 2022’de biraz daha farkındalık oluşturalım dedik, bu yıl için 60 milyon TL bütçemizden rakam ayırdık” diye konuştu.

Geçen sene bin 100 koyun ve koç dağıttıklarını hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene 3 bin 200 dağıtıyoruz, önümüzdeki sene için şimdiden kollarımızı sıvayıp, bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Dağıttığımız koyunlardan 2 sene bir şey almıyoruz, 3’üncü seneden itibaren 5’er hayvanı geri alıp, 4 senede verdiğimizi geri alıyoruz ve diğer bir aileye veriyoruz. Kaynaklarımızı onlar için seferber ediyoruz. Yaklaşık 5 sene sonra bizim koyunlarımız bize dönmüş oluyor, biz de başka bir aileye vermiş oluyoruz. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz diyoruz ya bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Yatırımlarımızla, çalışmalarımızla ilgili hiçbir zaman birini ötekine tercih etmeden hepsine destek verme yolunda gayret gösteriyoruz. Çok şükür bu dayanışmanın bereketini yaşıyoruz.”

Kayseri’nin turizmin, gastronominin merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, önemli bir projeden de bahsederek, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki arsaların tamamını üreticilere dağıttıklarını anlattı.



"Bu şehrimiz için varız diyoruz"

Büyükkılıç, hayvancılık alanında hizmetlerinin sürdüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda hayvancılık yapan dostlarımıza su desteği veriyor, içme suyunun yarısını biz ödüyoruz, yine hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize yem desteği veriyoruz. Kısacası biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan dostlarımız için varız, bu şehrimiz için varız diyoruz. Şehrimizi daha diri, daha canlı, bu konuda kendi kendine yetme konusunda gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, hayvan atıklarını da değerlendirdiklerini, Beydeğirmeni’nde 4.5 megavatlık biyogazdan elektrik üretme projesinin aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de koyunculuğun Anadolu coğrafyasının vazgeçilmez ana geçim kaynaklarından birisi olduğunu vurgulayarak, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Kayseri her ne kadar büyük bir sanayi kenti ise de en az o büyüklükte de bir tarım kentidir. İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından finanse edilen koyunlar artıyor, meralar şenleniyor projesi çerçevesinde 16 ilçemizde 160 üreticimize dağıtılacak olan 3 bin 200 adet akkaraman ırkı koyun bugün itibariyle üreticilerimizle buluşmuş olacak. Projemizi hazırlamamızdaki ana hedeflerimizden bir tanesi gelir düzeyi düşük, kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesi, koyun yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılmasıdır. Kayseri’mizde yaşayan her nüfus için en az 1 adet küçükbaş varlığı oluşuncaya kadar bu projelerin devam etmesini ve desteklerimizin artmasını temenni ediyorum.”

Bu projenin bir örneğini başka hiçbir ilde duymadığını ifade eden Şahin, “Allah Büyükşehir Belediye'mizin kesesine biraz daha versin ve bizlere de, üreticimize de bu desteği vermeye devam etsinler” dedi. Kayseri İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Yüce ise, küçükbaş hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, küçükbaş hayvanları almaya hak kazanan üreticilere de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, küçükbaş hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi.

