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Kuzenleriyle kazada ölen Sedef, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Kuzenleriyle kazada ölen Sedef, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren ve 3 ay sonra evlenecek olan Sedef Sondaş (19), tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İbrahim Güreşçi kontrolündeki 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü Abdullah Dumlu yönetimindeki 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki sürücü ile yolcular Sedef Sondaş, Canan Sondaş (19) ve Elif Rabia Çukadaro (15) hayatını kaybederken, Galip Sondaş ise ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren 4 kişi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ölenlerin cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. Kayseri Cemevi'ne getirilen Sedef Sondaş'ın tabutunun üzerine gelinliği konuldu. Ağustos ayında evlilik planları yaptığı öğrenilen Sondaş'ın kuzenleri ile gezmek için Kapadokya'ya gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sondaş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan yaşamını yitiren Canan Sondaş Argıncık Mezarlığı'nda, Elif Rabia Çukadaro Şehir Mezarlığı'nda,  İbrahim Güreşci ise Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi. (DHA)
           DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU
2022-05-25 17:14:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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