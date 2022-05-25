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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama

İHA

Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada öldürülen kahvehanecinin cinayetinde gözaltına alınan Ö.A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 326. Sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz (52) ile Ö.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A.G., yanında bulunan bıçak ile Cingöz'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli Ö.A.G. ile kavgaya karıştığı belirlenen O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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