Bilardo Turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi.

5 gün boyunca 40 sporcunun birbirinden çekişmeli mücadelelerine sahne olan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği dün yapılan final müsabakasıyla sona erdi. Rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi olan isim Semih Göncüoğlu olurken, ikinciliği Mehmet Bozömer, üçüncülüğü Gökhan Alpsuyu, dördüncülüğü ise Gökhan Üşümez kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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