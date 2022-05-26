OSB yönetiminden toplu istifa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB yönetiminden toplu istifa

İHA

OSB yönetiminden toplu istifa

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, toplu istifasını verdi.
Yönetim kurulu üyeleri tarafından istifa dilekçesinde, “Kayseri OSB’de yeni bir güven ortamının oluşması adına bugüne kadar yürütmekte olduğumuz yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelikleri görevlerimiz ile bu görevlerden kaynaklı yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği dahil olmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki tüm görevlerimizden her birimiz adına ayrı ayrı 26.05.2022 tarihi itibariyle istifa ettiğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.
İstifa dilekçesini veren isimler ise şu şekilde:
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Emre Erkahyaoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Beydilli, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan Elcuman, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Ali İstanbulluoğlu, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi İsmail Işık, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi Selçuk Sancak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak
Kocasinan’ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu
YEREL HABERLER Kocasinan’ın özel sporcuları, madalyalara ambargo ...
Kocasinan’da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Kocasinan’da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük ...
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol ...
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
Bilardo Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Bilardo Turnuvası tamamlandı
Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı
Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü ...
Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti Kendilerine 'Kasa', 'Çekçi', 'Cepçi' gibi isim vermişler Yasadışı bahis sitesine 10 bin kullanıcıdan 183 milyon TL para girişi
YEREL HABERLER Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, ...
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar
YEREL HABERLER Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi ...
Kayserispor U17 takımında hedef çeyrek final İlk maçını Adana Demirspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Kayserispor U17 takımında hedef çeyrek final İlk ...
Kayserililerden final maçında destek
YEREL HABERLER Kayserililerden final maçında destek
Apartmandaki boruyu çalan hırsız güvelik kamerasına yakalandı Kayseri’de 13 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Apartmandaki boruyu çalan hırsız güvelik kamerasına ...
Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahvehaneci cinayetinde 1 tutuklama
Aranan şahıslar 'kapana' kısıldı 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan karı koca yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıslar 'kapana' kısıldı 'Hırsızlık' suçundan ...
Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı
Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı ...
TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü
YEREL HABERLER TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü
Teltik, başarılı Tekden öğrencilerini kabul etti
YEREL HABERLER Teltik, başarılı Tekden öğrencilerini kabul etti
Kuzenleriyle kazada ölen Sedef, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kuzenleriyle kazada ölen Sedef, gelinliğiyle son ...
Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı
YEREL HABERLER Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı
Başkan Büyükkılıç, 13 milyon TL'lik projede 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 13 milyon TL'lik projede 3 bin 200 ...
Hurdacılarda denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Hurdacılarda denetimler sürüyor
İzzet Somtaş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İzzet Somtaş son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.