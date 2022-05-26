Melikgazi'den Teknofest Projeleri’ne dev destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl 30 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek Teknofest için Melikgazi Belediyesi’nin destekleriyle seçilen projelere malzeme katkısında bulunduklarını söyleyerek tüm takımlara başarılar diledi.

Bu çerçevede başvuran 99 takımdan 25 proje takımı 1 milyon TL değerindeki bir bütçe ile destek almaya hak kazandı. Teknofest maratonunda hazırlıkların ve desteklerin devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Erciyes Üniversitemizde ve Kartal Endüstri Meslek Lise'mizde, projeleri ile destek almaya hak kazanan takımlarımızı ziyaret ettik. Bu yıl Teknofest'te her zamankinden daha da iddialıyız. Bu yıl projeleri ile belediyemize başvuran 25 takım destek almaya hak kazandı. Böyle gençlerimizin başarılarını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu yarışmaya destek olan belediye ekibime de teşekkür ederim. Verdiğimiz destekler çok değerli gerçekten. Gençlerin ülkemizin geleceği ile ilgili çalışmalara imza atmaları çok güzel. Başarılı arkadaşlarımızla ne kadar övünsek azdır. ARGE’ye verilen destek ne kadar çok artarsa bir ülkenin de gelişmişliğini o kadar etkiler. İstihdam da önemli. Sizlerin iyi noktalarda olması bizler için önemli. Bu gördüğüm tablo bizi çok mutlu etti. İnşallah gelecek sene daha büyüyerek destek veririz. Melikgazi Belediyesi olarak 6 tane teknoloji atölyesi yaptık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine orada farklı eğitimler vereceğiz. Çalışmalarınız için hepinize teşekkür ederim. Toplam 1 milyon TL bütçe ve 450 kalem ürünle takımlarımızın yanında olduk. Şimdi projelerini en iyi şekilde hazırlama ve Teknofest'e imza atma görevi gençlerimizde. Teknofest’te ulusal anlamda dereceye giren arkadaşlarımıza ödülümüz de olacak. Tüm takımlarımıza başarılar.”

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