Minik öğrenciler kendi kitaplarını bastı Kayseri’de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı kitap fuarı yoğun ilgi gördü

Kayseri’de anaokulu öğrencileri Hayallerim ile Bende "Yazarım" Projesi çerçevesinde kendi kitaplarını basarak, okullarında düzenledikleri fuarda imza günü yaptı. Fuara katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, öğrencilerin kitaplarına hayran kaldı.



Kocasinan ilçesinde bulunan Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu Müdürü Songül Göçe Bulut tarafından koordine edilen Hayallerim ile Bende "Yazarım" Projesi çerçevesinde anaokulu öğrencileri Kayseri’de bir ilki gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde hayallerini kitaba döken öğrenciler, okullarında fuar düzenledi. Öğrenciler, fuarda düzenlenen imza gününde de kitaplarını imzaladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, öğrencilerin fuarına katılarak kitapları inceledi. Projeden övgüyle bahseden Teltik, Kayseri’de ilk ve tek olan projenin örnek olmasını dile getirdi.

Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu Müdürü Songül Göçe Bulut, proje hakkında bilgiler vererek, “Kayseri’de ilk olan montessori okulumuzda, ilkleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede okulumuzda öğrenimlerine devam eden ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hayal dünyasının gerçekleşmesi için böyle bir proje hazırladık. Velilerimizin de destekleri ile çocuklarımız hayal ettiklerini resmetti. Velilerimiz de çocuklarımızın anlattıklarını yazıya dökerek kitaplaştırdı. Bugün de okulumuzda açtığımız kitap fuarında öğrencilerimizin kitaplarını sergiliyoruz. Bu anlamlı günümüzde bizi yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Teltik’e de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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