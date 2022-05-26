Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış Öğrenciler, kanserli çocukların yararına yardım kampanyası düzenledi

Kayseri’de ortaokul öğrenciler, kanserli çocuklar yararına hizmet eden Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) için yardım kampanyası düzenledi.



Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve okul aile birliği tarafından kanserli çocuklar yararına hizmet eden KANKA için yardım kampanyası düzenlendi. Okul bahçesinde açılan stantlarda satılan ürünlerin geliri, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin Kilci ve Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Fevzi Konaç da, stantları gezerek öğrenciler ve veliler ile görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Etkinliğimize yoğun bir katılım oldu. KANKA Derneği kan kanseriyle mücadele çerçevesinde Kayseri’nin önde gelen derneği olmuştur. Derneğe yardım amacıyla yapılan yardım kampanyamızda inanılmaz bir para toplanmış. Öğrencilerimizi kutluyorum. Bütün velilerimiz ve öğretmenlerimiz destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Muhittin Aydoğan da, “Erciyes Üniversite’mizin KANKA Projesine okulumuzda da bu minik yavrularımızın bir katkısı olsun diye okul aile birliğimiz ile bir yardım kampanyası düzenledik. Çok büyük bir teveccüh oldu. Bürokratlarımız, halkımızın ve diğer okullarımız okulumuzu ziyaret etti, katkı sundular. Katılanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah tedavisi devam eden küçük yavrularımıza burada toplanan katkılar bir şifa olur” ifadelerini kullandı.

Panayırın koordinatörü Matematik Öğretmeni Ali Çetinkaya ise, “Yardım kampanyamızı kanserli çocuklar yararına düzenledik. Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakli, Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve maddi durumları iyi olmayan hastalar yararına yapılıyor. Bu hastalara destek sağlayan KANKA Derneği’miz var. Öğrencilerimiz de bunun için çok çalıştı. Gerçekten beklediğimizin çok üstünde bir kalabalık vardı. Bu tür organizasyonlar öğrencilerimiz içinde çok faydalı oluyor. Bu vesileyle hastalığın ve derneğin bilinmesi için çok iyi bir PR çalışması oldu. Bilinç düzeyi çok yükseldi ve çocuklar çok sahip çıktı. Bu kadar ürünün gelmesinde, bu şekilde yoğun kalabalığın olmasında çocukların emeği çok” şeklinde konuştu.

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