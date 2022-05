Başkan Büyükkılıç, Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte “Avrupa’daki Türkler 1317 Temmuz Kayseri Buluşması” etkinliği ile ilgili düzenlenen Basın Toplantısı’na katıldı.



Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Avrupa’daki Türkler 1317 Temmuz Kayseri Buluşması Basın Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ile daire başkanları katıldı. Basın toplantısı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ‘Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenlenen Türk Mutfağı Günleri’ne özel sergilenen coğrafi işaretli ürünleri inceledi. Mehteran Takımı’nın marşları ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi tanıtmak, şehrimizin güzelliklerini paylaşmak, Kayseri’mizde yaşayanı, şehrimizin ve ülkemizin dışında yaşayanı olmak üzere herkesi kucaklamak amacıyla bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Bu talebin yurt dışındaki vatandaşlardan geldiğini söyleyen Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Hatırlanacağı üzere bir ay önce yurt dışına gittiğimizde Kayseri ve çevresindeki illerimizden o bölgelerde gidip yaşayan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Sivas’ımızı, Yozgat’ımızı, Nevşehir’imizi, Niğde’mizi, Kahramanmaraş’ımızı, hatta Kırşehir, Adana’mızı ve Malatya’mızı kısacası bölgemizdeki tüm şehirleri kucaklayan bir yaklaşım içerisinde hareket ediyoruz. Orada bize ‘cazibe merkezi olan Kayseri’ye geldiğimizde sağlıklı yol gösterecek dostlara ihtiyacımız var. Ticaretiyle, sanayisiyle, ekonomideki canlılığıyla, açık hava müzesi olan şehrin güzellikleriyle bizleri buluşturup, tanıtacak dostlara ihtiyaç var. Güvenilir olmanın bir eseri olarak bizlere yol göstermek amacıyla bir çalışma yaparsanız memnun oluruz’ dediler. Derneklerimizle görüşmek suretiyle inşallah Temmuz ayı 1317 arasında buluşma gerçekleştireceğiz. Yapılacak etkinliklerle gerek kültürel, gerek sanat şölenleri, gerek üretim odaklı çalışmalar ile tanışıp, paylaşıp, konuşup dayanışacağına inanıyorum.”



SAAT KULESİ ALTI ‘TURİZM DANIŞMA BÜROSU’ YAPILIYOR

Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Saat Kulesi’nin altını turizm danışma bürosu yapacaklarını vurgulayarak, “Vilayetimizin yanı başındaki cennet mekân Abdülhamid Han hazretleri zamanında yapılmış olan Saat Kulesi altını da hem turizm danışma bürosu, hem de yurt dışından gelecek hemşehrilerimize bilgi sağlamak amacıyla bir merkeze dönüştürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde 16 ilçe belediyemizi kucaklayan yaklaşım içerisinde Kayseri’mizde 1,5 milyon nüfusumuzun yanı sıra yurt içi ve yurt dışındakilerle milyonları aşan rakamları kucaklayan bir yaklaşım içerisinde yol gösterici olacağız” diye konuştu.



“SELÇUKLU ŞEHİRLERİNE AŞIĞIM”

Kayseri’nin zenginliklerini bildiklerini, bu şehri tanıtmayı çok önemsediklerini belirten Büyükkılıç, “Kendisinden söz ettiren bir şehir olarak daha da güzel çalışmalara imza atılacak. 5 üniversitesi olan şehirden bahsediyoruz. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ailemize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, şehirlerimize sahip çıkmalıyız. Selçuklu şehirlerine aşığım. Konya’mız, Kayseri’miz, Sivas’ımız, medeniyetlerin beşiği olan bu şehirleri el ele gönül gönüle et tırnak gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında herkesin sesi, her insanın nefesi olacağız. Kayseri denilince akla hayırseverler şehri geliyor. Hayırseverlerimiz birbiri ile yarışıyor” ifadelerini kullandı.

PençeKilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’ın naaşını havalimanında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yakınları ve sevenleriyle birlikte karşılayarak, baba ocağı Yozgat’a uğurladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir şehidimizi karşıladık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.



VALİ ÇİÇEK’TEN BÜYÜKŞEHİR’İN TANITIM ATAĞINA ÖVGÜ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir hafta önce atandığı Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özellikle başlattığı bir tanıtım atağına denk geldiğini vurgulayarak, “Her yerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir organizasyonla karşılaşıyorum. Bu da benim şehri çabuk tanımama yol açıyor. Memduh Başkan sürekli tanıtım atağına başlamış, Kayseri’yi metropollerle yarışır hale getirmek için. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca geldiğim zamana denk geldiği içinde birlik genel başkanımıza, bu organizasyon için sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah belediye başkanımızla, birlik genel başkanım, rektör hocalarımla beraber ben de bu yürüyen kervana katkı sunacağım. Organizasyonun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da Avrupa’da yaşasan tüm soydaşların birlik ve beraberlik içerisinde olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yapmış oldukları bu girişimden dolayı birlik başkanımıza ve yönetimine, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Devamını dileriz” dedi.

Ülkenin önemli, ticaret, sanayi, kültür, ilim ve sanat merkezlerinden biri olan Kayseri hakkında bilgiler veren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak, yurt dışında yaşayan soydaşların, misafirlerin Kayseri’ye gelip Kayseri’yi tanıma fırsatı bulacakları bu süreçte ellerinden gelen desteği vereceklerini taahhüt ettiklerini dile getirdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri’nin, Anadolu’nun bağrında, Kapadokya gibi marka değeri olan, Erciyes Dağı gibi bir kış turizmi bulunan dağın eteklerinde, ticaret, sanayi, sağlık, eğitim, kültür, turizm, spor gibi birçok bileşeni içerisinde barındıran önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak, Kayserililerin, hatta komşularının da buraya gelip kökleri ile buluşması, bağlarını kesmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ise 2013 yılında derneğimizi kurmaya başladığımız zaman Kayseri sevdalıları olarak, ‘Avrupa’nın her yerinde olacağız’ diyerek yola çıktık ve çok şükür o zaman Memduh Başkanımızın açılımıyla Sayın başkanım ‘hedef 2023’ demişti. Çok şükür hedef 2023’ü bulduk. Açılışımızı yaptık ve şu anda Avrupa’nın 8 ülkesinde teşkilat ve Almanya’nın dokuz şehrinde de şubemizi açmış bulunuyoruz” dedi.

3 bin 500 ve 4 bin civarında üyelerinin olduğu söyleyen Polat, etkinlik ile ilgili şunları söyledi:

“1317 Temmuz arası yapacağımız etkinliklerle ilgili şunları söylemeliyim ki, zaten bizim amacımız birliğimizi tanıtmaktır. Avrupa’nın bütün şehirlerinde, köylerinde ne kadar Kayserili varsa, bunu bilsin. Birlik, beraberlik içerisinde onlarla derneğimizi büyütelim diye koşturuyoruz. Her yaz buradaki hemşehrilerimizi Kayseri’ye getirmeyi istiyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz Kayseri’ye gelsin, Kayseri’nin güzelliklerini görsün, Kayseri’nin etkinliklerini görsün.”

Avrupa Kayserililer Birliği Sözcüsü, araştırmacı, yazar İhsan Kılıç da, bu projenin önemli bir ruhu olduğunu, bir hatıra oluşturmak istediklerini anlattı.

