Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı (2)

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3´Ü TUTUKLANDI

Kayseri'de, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden İ.Y., O.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Y., Y.İ., A.K., M.Ş., E.İ., M.A.Ö., T.S. ve M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-26 20:23:44



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