Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

İHA

Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği tarafından engelli vatandaşlara; 84 akülü, 50 adet de tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Hollanda'da yaşayan hayırseverlerin yardımıyla alınan ve Pınarbaşı Belediyesi ile ortak düzenlenen çalışmada; Kayseri'de yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 84 adet akülü, 50 adet de tekerlekli sandalye dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki dağıtım programında konuşan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu; sandalyelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı Tahsin Şahinkaya da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek; "Yıllardır Türkiye'deki engelli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. bu güne kadar sayısız tekerlekli ve akülü sandalye ile ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İki gün önce Kırşehir'de 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdi de Hollanda'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla alınan 50 adet tekerlekli ve 84 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim etmek için Kayseri'de bulunuyoruz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıları vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Dağıtacağımız bu araçlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)'den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın da emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bugün aranızda olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle engelin kalplerde, gönüllerde ve sevgi yoksunluğundan kaynaklandığının bilinciyle her türlü engeli aşmak için biz de KAÇEP İl Başkanlığı olarak Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarıyla genel merkezimizin şekillendirdiği çizgide Kayseri'deki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bugün yine burada engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, sandalyeleri yeni sahiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy: “27 Mayıs’ta idam edilenler sadece başbakanlar, bakanlar değil Türk Milleti olmuştur”
YEREL HABERLER AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması AK Parti Kayseri İl ...
Afrika değil Kayseri Mandaların yolculuğu kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Afrika değil Kayseri Mandaların yolculuğu kendine ...
Talas Belediyesi kendi yolunu çizecek
YEREL HABERLER Talas Belediyesi kendi yolunu çizecek
Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda izledi
YEREL HABERLER Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda ...
Kayseri’de kupa coşkusu Binlerce vatandaş meydanda kurulan ekranda maçı takip ediyor
YEREL HABERLER Kayseri’de kupa coşkusu Binlerce vatandaş meydanda ...
Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı ...
Kayseri'de piyasa değeri 5 milyon TL olan 3.5 milyon dal makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de piyasa değeri 5 milyon TL olan 3.5 milyon ...
Kayseri'deki yasadışı bahis çetesi operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'deki yasadışı bahis çetesi operasyonunda 3 ...
Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı
Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi ...
Başkan Büyükkılıç, Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de buluşturuyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de ...
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış Öğrenciler, kanserli çocukların yararına yardım kampanyası düzenledi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış Öğrenciler, ...
Tomarza’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tomarza’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na yoğun ilgi
Başkan Palancıoğlu: “Kayserispor için tek yürek, tek nefes”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Kayserispor için tek yürek, tek ...
Minik öğrenciler kendi kitaplarını bastı Kayseri’de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı kitap fuarı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Minik öğrenciler kendi kitaplarını bastı Kayseri’de ...
Melikgazi'den Teknofest Projeleri’ne dev destek
YEREL HABERLER Melikgazi'den Teknofest Projeleri’ne dev destek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri’de öğrencilerle buluştu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Hepimiz aklı selim düşünerek, gelenek imkanlarını yarınlara taşımalıyız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri’de ...
OSB yönetiminden toplu istifa
YEREL HABERLER OSB yönetiminden toplu istifa
Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak
Kocasinan’ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu
YEREL HABERLER Kocasinan’ın özel sporcuları, madalyalara ambargo ...
Kocasinan’da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Kocasinan’da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük ...
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol ...
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
Bilardo Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Bilardo Turnuvası tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.