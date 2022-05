Kocasinan’da satranç turnuvası sona erdi

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlediği ‘İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası’, ödül töreniyle son buldu. Minik sporcularla satranç oynayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirterek, çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası’nın ilk gününde minik sporcularla bir araya geldi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvada çocuklarla sohbet edip, satranç oynayan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve miniklerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Malum süreç nedeniyle böyle etkinlikler yapamıyorduk. Gelecek yıl, daha yaygın hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz. Hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B kategori 67 yaş, A Kategori 89 yaş olmak üzere 2 kategori yer aldı. Turnuva, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi. Turnuvanın sonunda dereceye giren okullar da şu şekilde:

Minikler A Kızlar genel final sıralaması: 1. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, 2. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu3.Takım, 3. Mehmet Tarman İlkokulu, 4. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu4.Takım

Minikler B Kızlar genel final sıralaması: 1. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu,2. Özel Kayseri Cihangir İlkokulu, 3. Sümer Osman Göksu İlkokulu2.Takım, 4. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu

Minikler A Erkekler genel final sıralaması: 1. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu, 2. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, 3. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu5.Takım, 4. Besime Özderici İlkokulu

Minikler B Erkekler genel final sıralaması: 1. Özel Bilfen Kayseri İlkokulu, 2. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu, 3. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu2.Takım, 4. Özel Kayseri Doğa İlkokulu

