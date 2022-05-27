Konut alanı arsası ihale ile satılacak

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi’nde bulunan 54 adet Konut Alanı Arsası 'Açık Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi’nde bulunan 54 adet konut alanı arsası 'Açık Teklif Usulü' ihale ile satışa sunulacak. İhale, 1 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhalenin son müracaat tarihi 31 Mayıs Salı günü en geç saat 17.30 olarak belirlenirken, müracaatlar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapılacak.

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