Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi’ne” Büyük İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş’nin (KAYMEK) Değer Gençlik Projesi çerçevesinde düzenlediği farkındalık seminerleri ve atölye faaliyetleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. TOKİ Gençlik Merkezi'nde gençler, bu hafta Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile buluştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde ‘Genç Dostu Belediye’ ödüllü Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, KAYMEK aracılığı ile gençlerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve gençler tarafından ilgiyle karşılanan Değer Gençlik Projesi, her hafta zengin kurs programı, sürpriz etkinlikler ve seminerlerle gençlerin geleceğine imza atmaya devam ediyor. Farkındalık seminerleri ve atölye faaliyetleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, TOKİ Gençlik Merkezi’nde gençlere kendi alanlarında önemli bilgiler aktardı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Senem, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet, söyleşi şeklinde gerçekleştirdi.



ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜR DEĞERLERİ GENÇLERE AKTARILDI

Şehrin tarihi ve kültür değerleri gibi konu başlıkları üzerinde durulurken, ilgiyle ve merakla dinleyen öğrenciler, söyleşi ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi, “Değer Gençlik Projesi” çerçevesinde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önceleyen bir yaklaşımla eğitim, etkinlik ve faaliyetler hız kesmeden devam edecek.



GENÇLERE HER ALANDA KATKI SAĞLAYACAK 7 AYRI ATÖLYEDE 25 FARKLI EĞİTİM

KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde ‘Değer Gençlik’ ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı hedefliyor. Değer Gençlik Projesi’nde özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, Kaligrafi ve Filografi’den dijital tasarımlara kadar hemen her alanda eğitimler gerçekleştiriliyor.

