Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'tecrübe' konuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi’nde ‘Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri’ başladı. Her hafta bir konuğu gençlerle buluşturacak etkinlik çerçevesinde, bu haftanın konuğu Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa oldu.



Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek gençlerin eğitimi için hizmete sunduğu tarihi bina Talas Gençlik Merkezi adı altında 68 öğrenciyle faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye’de ilk ve tek olan proje çerçevesinde Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri’ni içinde barındıran, öğrencilere akademik derslerin yanında İslami ilimler dersleri de veren merkez, ayrıca âdâbı muaşeret, bahçe ziraat, hayvan bakımı, sanat ve atölye, diksiyon ve hitabet derslerini de kapsayan bütünleşik bir eğitim programı da sunuyor. Gençlerin her yönden tam donanımlı bir şekilde yetişmesi için hizmet verilen merkezde, KAYMEK A.Ş. tarafından şehrin önde gelen simalarını konuk eden ‘Tecrübe paylaşım Etkinleri’ düzenlenmeye başlandı. Her hafta bir konuk ağırlayarak sıcak ve samimi bir ortamda konukların tecrübelerini gençlere aktarmasını sağlayacak etkinlik çerçevesinde bu haftanın konuğu Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa oldu.

Talas Gençlik Merkezinde düzenlenen ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın gençlere tecrübelerini aktardığı etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Gençlerle buluşan Rektör Karamustafa, tecrübelerini paylaşarak, sohbet etti. Talas Gençlik Merkezi’nin yüklendiği görevin önemine işaret eden Karamustafa, gençlerin kendilerini yetiştirebilmeleri adına çok güzel fırsatlar sunan böylesi bir merkezin ülkesi ve milleti için çaba sarf edecek insanlar yetiştirme görevini üstlendiğini belirterek, merkeze sağlanan destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Öğrenciler de merkezin faaliyetleri ve kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Program sonunda, günün anısına İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın tarafından, Rektör Prof. Dr. Karamustafa’ya KAYMEK’in el emeği, göz nuru tablosu hediye takdim edildi.

