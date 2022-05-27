Kayseri’de suçu önlemek için 96 noktada denetim yapıldı Kayseri’de bin 217 araç ve bin 472 şahıs sorgulandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından suçu önlemek için 96 ayrı noktada yapılan denetimlerde toplam bin 217 araç ve bin 472 şahın sorgulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından servis araçlarının ve şoförlerinin denetlenmesi ayrıca çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli araç ve motosikletlerin bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla 590 personel ile 96 ayrı noktada uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda toplam 232 adet motosiklet, 790 adet araç ve 195 adet servis aracı ile bin 472 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca 2 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet araç trafikten men edildi, 4 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 şahsa kasksız motosiklet kullanmaktan, 21 adet araca da 46 bin 921 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve suçun önlenmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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