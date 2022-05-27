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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Turizm Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi

İHA

ERÜ Turizm Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından 20212022 EğitimÖğretim Yılı 13. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende dönem birincisi ise ERÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Mıstık oldu.
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde ilk olarak Turizm Fakültesi’nin tanıtım filmi izlendi.
Daha sonra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek fakülte hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Turizm sektörünün önemine dikkat çekti. Rektör Çalış, “ Turizm sektörü ülkemizin önemli sektörlerinden birisidir. Ülkemizin gelirlerinde önemli bir payı olan bir sektör. Dolayısıyla bu sektörde çok kaliteli, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. İşte sizler o nitelikli, kaliteli aranan elamanlarsınız. Sizler, nitelikli hizmet vereceksiniz ve mezun olduğunuz andan itibaren de üniversitemiziz en iyi şekilde temsil edeceksiniz. En iyi yerlerde ve en üst düzey görevlerde olacağınıza bizler eminiz. Çünkü o tecrübeyi, o bilgiyi hocalarınızın destekleri ile aldınız” dedi.
Yönetim olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Rektör Çalış, “Sevgili gençler, ailenizi ve vatanınızı hiç bir şeye değişmeyin. Çalışmanın ve okumanın yaşı ve unvanı yok. Ne kadar çalışır ve ne kadar okursanız kendinizi o kadar çok geliştireceksiniz” diye konuştu.
Konuşmasında ailelere de seslenen Rektör Çalış, “Değerli ailelerimiz, öğrencilerimiz ile ne kadar övünseniz azdır. Gerçekten öğrencilerimiz bizlerin geleceği. Biz ülke olarak bir yerlere geleceksek, bu gençlerimiz sayesinde geleceğiz ve ilelebet hürriyetimiz ile yaşayacağız” şeklinde konuştu.
Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından 13. dönem birincisi ve aynı zamanda ERÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Mıstık mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Konuşmaların ardından mezun öğrencilere mezuniyet kuşağı bağlandı ve mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören, mezuniyet pastasının kesiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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