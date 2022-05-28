Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları'nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan

12. hafta maçları ile devam edecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Anayurt FinalKocasinan Yemlihaspor: Volkan Oğuz

Sosun BirliksporAnbar Kızılırmakspor: Erkan Kırçıl

PalassporErciyesgücü FK: Cem Eray Eşmekaya

Develi 1954 SporDöğerspor: Turan Çelik

ErkiletsporKılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Uğurlu

TuransporSungur FK: Rıza Öztürk

GöktürksporAkkışla Gençlikspor: Hacı Güverti

SümersporYeni Erciyesspor: Kemal Deliktaş

KafkassporAnadolu Yıldızları: Hüseyin Keğin

Güneşli GençliksporGüneşspor: Hakan Çam

DemirsporDeveli Erciyesspor: Kemal Hattatioğlu

Sarız AnadolusporYeşilhisar Belediyespor: Muhammed Boylu

İncesu GençliksporFevzi Çakmakspor: Esat Sabuncu

GaziosmanpaşasporCırgalanspor: İsmail Sakar

Pınarbaşı BelediyesporBünyan Belediyespor: Ahmet Altıparmak

YeşilsporKayseri İdman Yurdu: Birtan Ekren

İsmail Okumuş FKKayseri Simya Koleji: Suat Alptekin

Yeni KıranardısporArgıncık Esnafspor Furkan Ulu

ArgıncıksporCuma Uluçay Talasspor: Cemal Emre Gömeç

Yahyalı GençlerbirliğiBüyüleyenspor: Mustafa Kalaycı

YerköysporYeni Esenspor: Ahmet Çıtak

Talas İdman YurduKocasinan Gençlikspor: Tolga Selvi

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