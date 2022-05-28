Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları'nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan
12. hafta maçları ile devam edecek.
Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Anayurt FinalKocasinan Yemlihaspor: Volkan Oğuz
Sosun BirliksporAnbar Kızılırmakspor: Erkan Kırçıl
PalassporErciyesgücü FK: Cem Eray Eşmekaya
Develi 1954 SporDöğerspor: Turan Çelik
ErkiletsporKılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Uğurlu
TuransporSungur FK: Rıza Öztürk
GöktürksporAkkışla Gençlikspor: Hacı Güverti
SümersporYeni Erciyesspor: Kemal Deliktaş
KafkassporAnadolu Yıldızları: Hüseyin Keğin
Güneşli GençliksporGüneşspor: Hakan Çam
DemirsporDeveli Erciyesspor: Kemal Hattatioğlu
Sarız AnadolusporYeşilhisar Belediyespor: Muhammed Boylu
İncesu GençliksporFevzi Çakmakspor: Esat Sabuncu
GaziosmanpaşasporCırgalanspor: İsmail Sakar
Pınarbaşı BelediyesporBünyan Belediyespor: Ahmet Altıparmak
YeşilsporKayseri İdman Yurdu: Birtan Ekren
İsmail Okumuş FKKayseri Simya Koleji: Suat Alptekin
Yeni KıranardısporArgıncık Esnafspor Furkan Ulu
ArgıncıksporCuma Uluçay Talasspor: Cemal Emre Gömeç
Yahyalı GençlerbirliğiBüyüleyenspor: Mustafa Kalaycı
YerköysporYeni Esenspor: Ahmet Çıtak
Talas İdman YurduKocasinan Gençlikspor: Tolga Selvi
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