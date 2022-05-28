Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi

Kayserispor, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 2 kez yenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veren Kayserispor, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 kez mağlup oldu. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan dahil olan sarı kırmızılılar, sırasıyla Artvin Hopaspor, Iğdır FK, Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'u elerken Sivasspor'a yenilerek kupayı alamadı.

Kayserispor'un bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

3.Tur: KayserisporArtvin Hopaspor 30

4.Tur: KayserisporIğdır FK 40

5.Tur: Kayserispor68 Aksaray Belediyespor 40

Son 16 Tur: FenerbahçeKayserispor 01

Çeyrek Final: BeşiktaşKayserispor 12

Yarı Final 1.Maç: TrabzonsporKayserispor 10

Yarı Final 2.Maç: KayserisporTrabzonspor 42

Final Maçı: KayserisporSivasspor 23

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