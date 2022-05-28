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Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı”

İHA

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı”

Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor’a 32 mağlup olarak kupayı kazanamayan Kayserispor’da büyük üzüntü hakim. Sivasspor maçında karşılaşmaya yedek olarak başlayan ve 100. dakikada Olivier Kemen’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu İlhan Parlak, 107. dakikada attığı golle skoru 22 yaptı. Attığı gol sonrası sevincini taraftarlarla paylaşan kaptan İlhan, maçın 32 bitmesi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İlhan’ı takım arkadaşları teselli etti.
Maç sonrasında duygularını dile getiren İlhan Parlak, "Sivasspor'a karşı iyi mücadelede ortaya koyduk. Öne geçtik, uzatmalarda geriye düştük, tekrar beraberliği yakaladık, ama son dakikalarda yediğimiz golle kupayı kazanamadık. Bu maçın benim için anlamlı bambaşkaydı. Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı. Kayserili hemşerilerimiz mutlu edemediğim için gerçekten çok üzgünüm. Kayseri’den buraya binlerce insan geldi. Onları Kayseri’ye huzursuz ve mutsuz gönderdiğimiz için hepsinden özür diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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