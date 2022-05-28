Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı

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Yukatel Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Türkiye Kupası final maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen Silviu Lung, büyük beğeni topladı. İstanbul Olimpiyat stadında oynanan maçta Sivasspor'a karşı önemli kurtarışlar yapan Lung, maçı izleyenlerin alkışını aldı.

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