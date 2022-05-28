21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu değerlendirilen kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Polis, öldürüldüğü düşünülen Kavak´ın cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-28 13:31:38



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