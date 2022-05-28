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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan Teknofest’te yerini aldı

İHA

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan Teknofest’te yerini aldı

Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan ve Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’da başlayan TEKNOFEST’te yerini aldı.
Bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin, yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamayı hedefleyen Kayseri Bilim Merkezi, ulusal ve uluslararası gerçekleşen festivallerde adını duyurmaya devam ediyor.
Bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü’de Crystal Hall’da Güneş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini yaparak ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Bilime, eğitime, öğrenmeye yönelik etkinliklerle gençlerin her zaman önüne açan Büyükşehir Belediyesi, milli teknolojiyi geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST için Azerbaycan Bakü’deki festivale katıldı. Bilim ve teknoloji dolu etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi , festival de Güneş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini gerçekleştirdi.
Bilim Merkezi’ndeki etkinliklere ziyaretçilerin ilgisi oldukça yoğundu. Festivalde etkinlikler beğeni topladı. 10 binlerce kişinin katılması beklenen festival dört gün sürecek.

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