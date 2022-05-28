Yukatel Kayserispor U19 - Trabzonspor U19: 1-2

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Ahmet Çıtak, (4´Hakem: Yusuf Uğurlu)

YUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun, İzzet Kamberlioğlu (Dk.82 Serhat Işık), Muhammed Ali (Dk.77 Enes Koçoğlu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Kürşat Babamğlu, Berat Eskin, Emincan Uysal (Dk.77 M.Bilal Soylu), Ethem Balcı, Mehmet Eray Özbek (Dk.82 Eray Tokat), A.Kağan Malatyalı (Dk.53 Berkan Aslan)

TRABZONSPOR U19: Muhammet Emir, Arif Boşluk, Tacettin Sağlam, Göktuğ Yılmaz (Dk.80 Yunus Emre), Süleyman Cebeci, Alaattin Mumci (Dk.65 Ali Alperen) Batuhan Günaldı (Dk.80 Salih Emin), Veysel Sönmezsoy (Dk.85 Batın Öztürk), Emre Koskor, Ali Şahin, Muhammed Mustafa (Dk.85 Muhammet Berkay

GOLLER: Dk.3 Ethem Balcı) (Yukatel Kayserispor U19) Dk.12 Süleyman Cebeci ve Dk.66 Muhammed Mustafa (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Göktuğ Yayla ve Mehmer Eray (Kayserispor U19) Batuhan Günaldı (Trabzonspor)U19 Süper Ligi 36´ncı haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Trabzonspor´a 2-1´lik sonuçla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-28 19:11:57



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