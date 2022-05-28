Kabloyu sökerek çaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayının faili 6 kişi yakalandı. Şüphelinin tavandaki kabloyu sökerek çalması ise kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayı şüphelisi olarak belirlenen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce ayrıca bir miktar kablo da ele geçirildi. Güvenlik kameralarına kaydedilen bir olayda şüpheli, tavandaki kabloyu sökerek poşet içerisine koyup kayıplara karıştı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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