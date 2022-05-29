U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta Kayserispor: 1- Trabzonspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 36.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Trabzonspor’a 21 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Ethem Balcı kaydetti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Erkan Kırçıl xx, Ahmet Çıtak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya x, İzzet Kamberlioğlu x, (Serhat Işık dk.82 x), Muhammed Ali Çalışır x, (Enes Koçoğlu dk.78 x), Göktuğ Yayla x, Bilal Ceylan x, Kürşat Babamoğlu x, Berat Eskin x, Emincan Uysal x, (M.Bilal Soylu dk.78 x), Ethem Balcı xx, Mehmet Eray Özbek x, (Erat Tokat dk.82 x), Ahmet Kağan Malatyalı x, (Berkan Aslan dk.53 x)

Trabzonspor U19: Muhammet Emir Keskin xx, Arif Boşluk xx, Tacettin Sağlam xx, Göktuğ Yılmaz xx, (Yunus Emre Kobya dk.82 x), Süleyman Cebeci xx, Alaattin Mumci xx, (Ali Alperen Çelik dk.62 x), Batuhan Günaldı xx, (Salih Emin Sebetci dk.82 x), Veysel Sönmezsoy xx, (M.Berkay Tekke dk.89 ?)Emre Koskor xx, Ali Şahin Yılmaz xx, Muhammed Mustafa Pınarcı xx,

Goller: Ethem Balcı (dk. 4) (Yukatel Kayserispor U19), Muhammed Mustafa Pınarcı (dk.12), Süleyman Cebeci (dk.66) (Trabzonspor U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.