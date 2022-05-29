KTO’DAN Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı KTO Başkanı Gülsoy: "Kurumsallaşmayan ve markalaşmayan şirketlerin yaşama şansı yok"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliğiyle düzenlenen konferansta stratejik şirket yönetimi ve iş zekâsı konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, katılımcıların sorularıyla masaya yatırıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Şevket Uyar, Erkin Şahinöz Akademi Kurucusu ve ABD Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz ve Hande Çankaya ve Akademi danışmanları, Meclis Üyeleri ve şirket yöneticilerinin yoğun olarak katıldığı ve gün boyu süren program Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Bugün burada stratejik şirket yönetimi ve iş zekâsı konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, sorunlar masaya yatırılacak. Dünya sürekli değişiyor, dönüşüyor. İnanılmaz süreçten geçiyoruz. Gelişen ve değişen dünyada şirketlerimizin kurtuluş reçetesi olarak kurumsallaşmaya, markalaşmaya ve halka açılma ve yabancı ortaklığa önem vermesi gerekiyor. Eğer kurumsallaşamazsak, markalaşamazsak halka açılma yapamazsak şirketlerimizin yaşama şansı yok. Onun için de iyi bir kurumsal kimliği oturtmak için kuralları hakim kılmamız lazım. Eğer kuralları hakim kılabilirsek iyi bir planlamayla finans yönünde sıkıntı ve zorluk çekmeyiz. Şirketlerimizi uzun vadede ayakta tutabiliriz. Hiçbir şey kuralsız değil. Ticaretin de bir kuralı var. Kuralsız bir ticaret olmaz. Bu yüzden de kurumsallaşmamız ve içimizden marka çıkarmamız gerekiyor. Oda olarak, aile şirketlerinde büyüme ve güçlenme, yatırım bulma yöntemleri ve halka arz ve dijital dönüşüm konularını kapsayan bir seminerimiz sürecek” dedi. Alanında uzman isimlerin söz aldığı konferansın açılışını gerçekleştiren FED eski Araştırma Direktörü ve Stratejik Şirket Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, firmaların başarılı olmasında en önemli kriterlerden birinin gerçek anlamda iş zekâsı sistemine sahip olmaları olduğunu ifade etti. Şahinöz, veri ile desteklenmeyen kararların başarılı olma ihtimali oldukça düşük olduğunu belirterek, “Verisini sınırlandırmayan şirketler ayakta kalamaz.” dedi. Yatırımcı ve üreticiler için bir risk ortamı olduğuna değinen Şahinöz, “Unutmayın ki sizi devirecek yumruk en sert yumruk değildir. Hiç beklemediğiniz yerden gelen yumruktur. Risk dediğimiz şey bildiğimiz bilinmeyendir. Bir belirsizlik çağı yaşıyoruz ve burada bizi devireceklere hazırlıklı olmalıyız. Örneğin Covid. Bizler için beklenmedik bir yumruk oldu. İyi okuyabilirsek bunu yaşamaya devam edeceğimizi görürüz” diye konuştu.

Belirsizlikle birlikte karmaşık bir dönemden geçirildiğinden söz eden Şahinöz, yeni gelen teknolojilerin çok kolay anlaşılamayabileceğini ifade etti. Şahinöz, “Hayatımıza giren ve entegre etmek zorunda olduğumuz, uyumlanmak zorunda olduğumuz ne kadar yeni teknoloji ve inovasyon varsa anlaşılması çok zor şeyler. Bunu en güzel açıklayan örnek ise block chainler” dedi. Muğlaklığın gittikçe artan bir etkisi olduğunu dile getiren Şahinöz, “Staratejik şirket yönetimi, iş zekası, büyük veri, nesnelerin interneti. Herkes bunları anlatıyor, bunlardan bahsediyor. Peki bunları ne kadar hayatımızın içerisinde ne kadarını uygulamaya alabildik. Muğlaklıktan kastım o veriyi toplamak. İş verisini üretilmesi, toplanması ve analizinde maalesef çok gerideyiz” dedi.

Erkin Şahinöz’ün konuşmasının ardından Hakan Çalışkantürk 'Şirketler Neden Batar', Bülent Kavaklı, 'Mataverse’de Yaşam Metaverse ileYaşam' Cumhur İnan Bilen 'Mali Mevzuatta Güncel Gelişmeler', Halil Bedir 'Satışta Zihinsel Fiziksel ve Psikolojik Performans Artışı' konularında bilgi verdi.

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