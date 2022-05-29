Talas Millet Bahçesi Proje çalışmalarında sona doğru

Talas Belediyesi tarafından yapımı hazırlanan Talas Millet Bahçesi Projesi’nin çizim çalışmalarında sona gelindi. Proje çizimlerini hazırlayan ekip ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Talas Millet Bahçesi Projesi, adım adım ilerliyor. Projenin çizimlerini yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve mimar İsmail Kocabaş’tan oluşan heyet, Talas Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Güngör, Etem Mezgitli ve diğer yetkililere son sunumu gerçekleştirdi. Talas Millet Bahçesi Projesi’ne ayrı bir önem veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da toplantıya görüntülü canlı bağlantı yoluyla katılarak görüş ve önerilerini aktardı.

Projenin çizim çalışmalarının tamamlanıp 15 Haziran’da teslim alınmasından sonra yapım ihalesi aşamasına geçilecek.

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