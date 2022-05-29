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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi 'Gençlik Meclisi' Koramaz Vadisi’nde

İHA

Büyükşehir Belediyesi 'Gençlik Meclisi' Koramaz Vadisi’nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’ne gezi düzenledi. Güzelliği ile ilgi odağı olan Koramaz Vadisi’ne yapılan geziye yaklaşık 300 doğasever genç katılarak, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğal güzelliği ve bitki örtüsü çeşitliliği ile Kayseri’nin eşsiz değerlerinden olan Koramaz Vadisi’nde doğasever gençleri buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği geziye yaklaşık 300 genç katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Fehmi Gündüz rehberliğinde yapılan gezide Ağırnas Yeraltı Şehri ve Tarihi Mimar Sinan Evi de ziyaret edildi. Gençler, Kayseri’nin dünya çapındaki değeri olan Koramaz Vadisi'nin muhteşem güzelliklerine şahit olarak yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladı.
Gençlik Meclisi Başkanı Ramazan Eren geziyle ilgili yaptığı konuşmada; “Hem tarihi hem de kültürel zenginlikler şehri olan Kayserimizi gençlerimize tanıtmaktan ve bu kıymetli güzelliklere bizzat şahit olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizi keşfetmek ve öğrenci olarak misafir ettiğimiz gençlerimizin Kayseri’yi tanıyarak ve buradan mutlu olarak ayrılmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve yeni etkinliklerde tekrardan buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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