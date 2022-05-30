Nursaçan: "Seçimle gelen seçimle gider"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada; "Seçimle gelen seçimle gider" dedi.

Nursaçan açıklamasında; "Seçimle 2015 yılında göreve gelmiş olduğumuz Organize Sanayi Bölgesi'nde, onurlu ve şerefli, şeffaf bir yönetim anlayışı ile ne hizmetler verdiğimiz ortada iken, haksız bir şekilde 2021 yılında geçici görevden uzaklaştırma süreci işletilmiştir. Yargı süreci devam etmektedir. 'OSB'ye sahip olmaya değil, sahiplerine hizmet etmeye geliyorum' diyerek bize oy vermiş olsun veya olmasın tüm sanayicimiz için hizmete gelirken, o gün söylediğim bir ifadeyi bugün yinelemek durumunda kalıyorum. OSB'de güven ortamında bir sorun yoktur. Sorun, sanayicinin seçimine saygı ve kabul meselesidir. Güven tazeleme ısrarla sanayici

önünde defaten yapılmıştır. 18. Mali Genel Kurulunda göreve geri iademiz değerli sanayicilerimizin oylarına sunulmuş, oy çokluğu ile kabulü yönünde oylanmıştı. Yerimize görev ifa eden listemizden gelen arkadaşlarımızdan oluşan yönetim kuruluna aynı korku empoze edilmiş olmalı ki, öncelikle 18 Mayıs 2022 tarihindeki Mali Genel Kurul'da OSB'yi seçime götürme gayreti söz konusu olmuştur. Buna yönetmelik müsaade etmeyince,

ikinci perde açılmış, mevcut listemizden oluşan yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş veya ettirilmiştir. Yaptıklarımızı üst üste ibra eden sanayicimize rağmen, şahsımın istifa etmesi hiç etik bir durum olmayacaktır. "OSB'ye seçimle gelen seçimle gider' diyen birisi olarak, farklı bir tutum içerisinde olmam asla söz konusu olamaz. Böyle bir tutum bizi göreve layık gören sanayicilerimizi yok saymaktan, yapılan genel ve mali kurulları hiçe saymaktan başka bir anlam taşımayacağından kabul etmediğimi ve doğru bulmadığımı tüm sanayici dostlarımla paylaşır, esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.

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