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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor festivali

İHA

Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor festivali

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Spor Festivali’ne katıldı. Binlerce gencin katıldığı gecede sahne alan ünlü poprock grubu Gece Yolcuları da, eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin düzenlediği Üniversite Gençlik Spor Festivali Turnuvası’nda ödül gecesine katıldı. Sahneye çıkan ve gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her biriniz, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği yaştasınız. Her birinizi Fatih, Yavuz, Kanuni olarak görmek istiyoruz. O açıdan sizlerin eğitimli, donanımlı, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, öz güven içerisinde Cumhuriyetimizi 2023’e, 2053’e, Alparslanların Anadolu’yu fethettiği gibi 2071’lere bininci yıllara taşımaya var mısınız? Helal olsun size” dedi.
Büyükkılıç, Kayseri’yi geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Kayseri denilince akla hayırseverler şehri gelir. Kayseri denilince akla âlimler şehri gelir. Kayseri denilince 5 üniversitesi, 80 bin civarında genç nesliyle üniversiteler şehri akla gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden gençlikle ilgili genç dostu şehir ödülünü alan şehir akla gelir. Sizlere layık olmak için altyapısıyla, imar uygulamalarıyla yarışan bir şehir anlayışıyla geleceğe taşırken, sosyal ve kültürel yönden kütüphaneler şehri, müzeler şehri olması için gayret gösteriyoruz. Gerek inanç, gerek kültür, gerek gastronomi, kayak, doğa turizmi çeşitlendirmeleriyle açık hava müzesi olan bu şehrimizi, medeniyetler şehri olan Kayseri’yi hep beraber sizlerle el ele, gönül gönüle daha güzel günlere taşımak için çırpınıyoruz.”
1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yanı başımızda 1 milyon 260 bin metrekarelik Kayseri’mize yakışır, içerisinde her türlü fonksiyonlarıyla bir millet bahçesini bu şehre kazandırmaya çalışıyoruz. Çok değerli ilçe belediye başkanlarımızla bu üniversiteler şehrinde gençlerimize yakışır hizmet anlayışıyla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki: ‘Siz çamaşırlarınızı getirin, biz yıkayalım, yeter ki siz ders çalışın.’ Sizler için gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.
Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Bu güzel şehrimizde, ülkemizde Cenabı Allah, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında, vatanını, milletini, devletini seven, tarihine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin, sizleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, coşkulu geçen ve ilgi gören Üniversite Gençlik Spor Festivali sonunda müsabakalarda dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini takdim etti.
Büyükkılıç, 912 Haziran’da yine Gençlik Festivali düzenleneceğini, yine aynı sahnede sanatçı Tuğçe Kandemir’in geleceği müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Gece Yolcuları grup üyeleri ile de görüşüp, ‘hoş geldiniz’ diyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Festivalin son gecesinde ünlü poprock grubu Gece Yolcuları sahne aldı. Konserin başında sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, gruba çiçek takdim ederek, “Biz sizleri seviyoruz. Gençlerimiz adına sizlere çiçek vereceğiz. Çünkü sizler bizim çiçeklerimizsiniz. Tekrar ‘hoş geldiniz’ diyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
Daha sonra Gece Yolcuları ekibi, eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla binlerce gence unutulmaz bir gece yaşattı. Gece Yolcuları grubu sevilen parçalarını Talas Paraşüt İndirme Alanı’nı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirirken, konseri izleyenlerin telefonlarının ışıklarıyla oluşturduğu görsel şölen de renkli görüntüler ortaya çıkardı.
21 Mayıs’ta başlayıp 29 Mayıs’ta sona eren Festival çerçevesinde, üniversite öğrencileri ‘Takımını Kur, Gençlik Festivali’nde Yerini Al’ sloganıyla, masa tenisi, tenis, plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi olmak üzere 5 farklı branşta müsabakalar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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