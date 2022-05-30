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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi

İHA

Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi

Muaythai Kayseri İlTemsilciliği tarafından düzenlenen Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası tamamlandı. 110 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Gençler Şampiyonası’na katılacak Kayseri takımların seçmeleri de yapıldı.
Talas Spor Salonu’nda yapılan turnuvanın açılışına şehit Murat Kafkas’ın ailesi ve Özel Harekatçı polislerin yanı sıra Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Federasyon Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Talas Spor İlçe Müdürü Ali Karagöz ve Spor Şube Müdürleri Ahmet Metin, Yakup Deliktaş katıldı. Muaythai Hakemi Mustafa Taşkanat’ın şehitler için okuduğu Kur'anı Kerim ve duanın ardından şehidin ailesine müsabakanın anı Plaketi takdimi yapıldı.
Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Federasyon Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “Gençler Kategorisinde 110 sporcunun katılımı ile yaptığımız şampiyonada Türkiye Gençler Şampiyonası’na katılacak takımımızın seçmesini de yapmış olduk. Federasyon temsilcisi ve bir özel harekatçı olarak silah arkadaşlarımı ve önde giden şehit abilerimin isimlerini spor faaliyetlerimize vererek unutturmayacağız. Daha önceki şampiyonalara da şehitlerimizin adlarını verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sporcu gençlerimizden tek istediğim şehitlerimize ve gazilerimize vefa borçlarını Türk çocukları olarak tertemiz Türk devleti ve Türk milleti sevdalısı olarak hayat sürmeleri ve uluslararası şampiyonalarda başarılar göstererek ödemeleri. Başarının en önemli ayağı milli ve manevi duyarlılıkla başlar. Ayrıca BAE Abudabi’de mücadele eden Federasyon başkanımız Hasan Yıldız liderliğindeki Muaythai Milli takımımıza Dünya Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Şampiyonası’nda mücadele eden kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve görev alan hakemlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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