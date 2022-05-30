"Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram Erdoğan: “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz”

Kayseri’de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, altındaki yükselişin süreceğini belirterek, “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz” dedi.



2021 yılı ile 2022 yılı arasında meydana gelen fiyat değişiklikleri hakkında bilgiler veren kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi. Erdoğan, “2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık 650660 seviyelerinde seyreden gram altın, yaklaşık 56 aylık bir süre içerisinde ortalama yüzde 4045’lik bir artış gösterdi. Şu anda altının gram fiyatı 950 TL oldu. Yani geçen yılın sonunda 660 TL’ye sattığımız altın şu anda 950 TL. Çeyrek altında da 2021 yılı sonu itibariyle bin TL civarına altın, şu anda bin 500 TL yani ortada yine yüzde 45’lik bir artış söz konusu. Gram altının artışı son 6 aylık süreç içerisinde doları geçti. 2021 yılı sonu itibariyle 12 seviyelerinde seyreden dolar yine şu dönemde 16 seviyelerine çıktı burada da yüzde 35’lik bir artış var. Has altın daha da fazla arttı. Dolayısıyla altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 66 bin TL’si olan bir vatandaşımız 100 gram altına yatırım yapmış oldu. 56 aylık zaman diliminde şu anda 95 bin TL gibi elinde parası oldu. Yani altın her zaman için kazandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Gram altın önümüzdeki günlerde bin 100 seviyelerine kadar çıkacak”

Altının gelecekteki fiyatıyla ilgili net bir kanaat belirtmek çok zor ancak dünya da ki menkul değer uzmanlarından aldığımız bilgi ve kanaatler ışığında kendi kanaatlerimizi de birleştirdiğimiz zaman şöyle bir durum söz konusu. Ons fiyatı bin 850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde. Dolayısıyla dünyada ki bu malum sıkıntılardan kaynaklı onsun yükseleceğini düşünecek olursak, ons 2 bin dolara çıkarsa ve dolarda hiçbir yükseliş olmazsa gram altın önümüzdeki günlerde bin 100 seviyelerine kadar çıkacak. Bu da çeyrek altının bin 750 seviyelerine geleceği anlamına gelir. Dolarda ki artışı da değerlendirirsek, bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.