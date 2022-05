Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de vefat eden kişilerin arkasından hayırlar yapıldığı, bu doğrultuda vefat eden kişilerin her biri adına fidan dikilerek, hem rahmet okutulacak çalışma olacağını hem de geleceğe bırakılan en büyük miras olacağını söyledi.

Vatandaşlara ağaçlandırma konusunda çağrıda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ağaçların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğuna dikkat çekerek, “Öncelikle ölmüşlerimize, Allah rahmet eylesin. Kayseri’mizde bir gelenek vardır. Hayatı nihayete erdiği zaman bu dünyadan ebedi aleme göçenlerin arkasından perşembesinde bir şeyler dağıtılır. O dağıtılanlar, muhakkak ki kıymetli ve değerlidir ama belli bir süresi vardır. Eğer ki; vefat eden kişilerin her biri adına ağaç dikilirse veya yeşillendirme faaliyetleri yapılır ise hem şehre bir katkı sağlar hem de ölmüşlerin arkasından güzel rahmet okutacak bir çalışma olur. Bizler biliyoruz ki; yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak, kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz. Hadisi Şerifte buyrulduğu gibi ‘Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin’ anlayışıyla ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak oluşturmuş olduğumuz ‘Vuslat Ormanı’ ile rahmeti rahmana kavuşmuş isimleri de ağacın üstüne yazıyoruz. Ağacı gören kişiler, bir Fatiha okursa arkasından hayırla yad edecek, bir iş olacak diye düşünüyorum. Şehrimizde bunu yaygın hale getirilmesini istiyoruz. Ağaç dikilmesi konusunda gerek Kocasinan Belediyesi gerekse Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) vasıtasıyla hemşerilerimizi böyle bir güzelliğe davet ediyorum. Bununda şehrimizde yaygınlaşmasıyla birlikte Kayseri’mize büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kocasinan’ın daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir çevre ve ormanlık alanlar oluşturmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, “Şu anda 3 farklı anlamda 3 farklı orman oluşturuyoruz. Bölgede her doğan çocuk için onun adına dikilmiş bir ağaç, evlenen çiftlerimiz için bir ağaç ve son olarak ise ebediyete intikal edenler için de bir ağaç dikerek ormanlar inşa ediyoruz. Bu ağaçlar zaman içerisinde büyüyecek ve Kocasinan içerisinde bir orman olacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras olarak bırakacağımız bir hizmetimiz olacak” diye konuştu.

