“MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı belirtileri var” Uzman Dr. Güven Arslan: “MS kadınlarda daha sık görülüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı belirtileri var” Uzman Dr. Güven Arslan: “MS kadınlarda daha sık görülüyor”

İHA

“MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı belirtileri var” Uzman Dr. Güven Arslan: “MS kadınlarda daha sık görülüyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, “Multiple Sklerozis hastalığı kişiye verebileceği zararlar nedeniyle kokutucu olabilir. Henüz kesin tedavisi olmasa da erken teşhis ve doğru tedavi ile bu sıkıntıların önüne geçmek mümkündür” dedi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, Multiple Sklerozis (MS) hastalığının “hayal edilebilecek her türlü bulgu ve belirti” ile kendini gösterebildiğine dikkat çekerek “Dünya çapında her yüz bin kişinin 36’sında MS görülüyor. Bu oran az gibi düşünülse de çalışmalar hastalık teşhis oranlarının büyük bir hızla arttığını gösteriyor. Diğer çoğu otoimmun hastalıkta olduğu gibi kadınlarda daha sık görülme eğilimi vardır” dedi. Hastalığın temelinde beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin (nöronlar) sinyalleri daha hızlı iletmesini sağlayan sinir kılıflarının hasarlanması olduğunu belirten Dr. Arslan, “Hasarlı sinir hücreleri görevini yapamaz ve nörolojik muayenede saptadığımız klinik belirtiler oluşur. Hastalık ataklarla seyreder ve her atak vücutta belirli izler (sekel) bırakır. Bu sekellerin tekrar tekrar birikmesi ile yatağa bağımlı kalacak derecede fiziksel ve zihinsel engellilik durumları oluşabilir” diye konuştu.
Günümüzde MS geçişinden sorumlu bir genin olup olmadığının bilinmediğine değinen Dr. Arslan, yine de anne, baba veya kardeş gibi yakın akrabalarda MS hastalığı olmasının, hastalığın diğer bireylerde görülme riskini artırdığını söyledi.

“Başlangıç aşamasında farklı belirtiler gösterir”
Dr. Arslan, hastalığın genel olarak en sık başlangıç belirtilerinin “El ve ayaklarda uyuşma ve keçeleşmeler, çift görme veya görme bulanıklığı ya da kaybı, baş dönmesi, kol veya bacaklarda güç kaybı, halsizlik ayrıca epileptik nöbet, idrar kaçırma ya da yapamama ve unutkanlık gibi diğer şikayetler” olduğunu dile getirdi.

“Duyusal şikayetler ihmal edilmemeli”
Genç yaş, kadın hasta ve duyusal belirtilerle ortaya çıkan hastalık tipinin daha iyi seyirli gittiğini belirten Dr. Arslan, “Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen ve en az 24 saat süren uyuşma, karıncalanma, iğnelenme ve yanma gibi duyusal şikayetler ihmal edilmemelidir” dedi. Dr. Arslan, motor belirtilerle yani güç kaybı ile başlayan diğer klinik başlangıçların ise “kötü prognoz (seyir) göstergesi” olarak kabul edildiğini ifade etti.

“MS’in iki farklı alt tipi var”
Nörolojik muayene ve ayrıntılı klinik öykü çoğu zaman nöroloji hekimine tanıyı koydurur. Sonraki aşamada manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve belden alınan omurilik sıvısının tahlili (lomber ponksiyon) ile tanıyı destekleyici bulgular elde edilir. Tüm bu değerlendirmelerin ardından hastalığın tiplendirmesi yapılır. Buna göre MS hastalığı kabaca; ataklar ve düzelmelerle seyreden tip (Relapsing Remitting MS/RRMS) veya ataklar olmaksızın sürekli bir klinik kötüleşmeyle seyreden progresif tip (Primer/Sekonder Progresif MS) olmak üzere iki alt tipte görülür.

“MS ataklarını önleyemeye yönelik tedavi uygulanıyor”
Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Dr. Güven Arslan “Bu noktada erken teşhis ve doğru tedavi muhtemel atakların ve kalıcı engelliliğin önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.” diye bilgi veriyor. Tedavide bağışıklık sistemini sinir hücrelerine saldırmamak üzere değiştiren (modifiye eden) ilaçlar kullanılmaktadır. Bazısı kişinin kendi kendine uygulayabildiği enjeksiyonlar şeklinde iken günümüzde artık oral tablet formunda ilaçlar da kullanıma girmiştir. Tedavide amaç gelişecek MS ataklarının önlenmesi, meydana gelen atakların da hafif şekilde atlatılmasıdır.

“MS farkındalığı, erken teşhis oranını artırıyor”
“Günümüzde sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ve toplumda MS ile ilgili farkındalığın artması nedeniyle çok sayıda vakanın erken teşhisi yapılabilmektedir.” şeklinde bilgi veren Dr. Güven Arslan MS hastalarının çok büyük bir kısmının uygun tedaviler ile gündelik hayatlarına normal bir şekilde devam ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle hastalıktan korkulmamasının meydana gelen şikayetlerin ihmal edilmeden nöroloji hekimine kontrol ettirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
YEREL HABERLER Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
YEREL HABERLER Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ eğitimi aldı
YEREL HABERLER 5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ ...
Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması Uygulamada 20 bin 772 kişi sorgulandı, 15 bin 844 araç kontrol edildi 27 hırsızlık şüphelisi ve aranan 57 şahıs yakalanırken, 700 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" ...
Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, ...
Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri sergileyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri ...
"Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram Erdoğan: “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER "Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram ...
Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai ...
Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk bayrakları Hasketbol GSK sayesinde Kenya’nın başkenti Naoribi’de dalgalandı
YEREL HABERLER Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk ...
Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor ...
Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
YEREL HABERLER Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti
"Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir"
YEREL HABERLER "Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir"
Kaşınan adam Kayseri’de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kaşınan adam Kayseri’de sürekli kaşınan ve teşhis ...
Hastanede eğitim Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Hastanede eğitim Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi ...
Av. Emir Akpınar: "Sosyal Medya Yasası 'Dezenformasyon' Yasasıdır"
YEREL HABERLER Av. Emir Akpınar: "Sosyal Medya Yasası ...
Nursaçan: "Seçimle gelen seçimle gider"
YEREL HABERLER Nursaçan: "Seçimle gelen seçimle gider"
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
YEREL HABERLER Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
Kayseri’de İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü ...
33 yıl sonra gazi arkadaşlarını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER 33 yıl sonra gazi arkadaşlarını ziyaret ettiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.