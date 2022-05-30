Salih Erten Anaokulu için protokol imzalandı

Hayırsever Mehmet Akif Erten desteği ile Yeşilhisar ilçesi Kılcan Mahallesine yapılacak olan 6 derslikli Salih Erten Anaokulu için Vali Gökmen Çiçek ile hayırsever arasında protokol imzalandı.



Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, hayırseverler ve diğer ilgililer hazır bulundu.



“Yeşilhisar bizim göz bebeğimiz”

Protokol imza töreninde konuşan Vali Çiçek, hayırsever Mehmet Akif Erten’e teşekkür ederek, “Memleketine özellikle vefa borcu olarak gördüğü ve gerçekten de Yeşilhisar’ın ihtiyacı olan Anaokulunu yapıyor olmasında dolayı çok mutluyum. Yeşilhisar bizim göz bebeğimiz. Dün oradaydım, oradaki çocukların en güzel şekilde okumasını sağlayacak bütün imkanların içerisinde olması beni çok mutlu etti. Hem size hem de ailenize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlarınız hayat boyu devam eder” dedi.



“Bu protokolün benim için ayrı bir önemi var”

Vali Çiçek, Kayseri’ye geldiği andan itibaren ilk imzaladığı protokol olduğunu ifade ederek, “Benim için de ayrı bir önemi var. Benim hatıratımda da önemli bir yer edinecek. Kayseri’de hayırsever ile imzaladığım ilk protokol oldu” diye konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ilçelerin kalkınması için bu yapısal eserlerin önemli olduğunu ifade ederek, içinde yetişecek olan gençlerimizin ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetler verecek nesiller olmasını diledi. Hayırsever Mehmet Akif Erten ise, bir gün haberlerde Sayın Cumhurbaşkanımız anaokulu oranını artıracağız dediğini duyduğunu ve ondan sonra kafasında bu işin canlandığını belirtti.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından protokol için karşılıklı imzalar atıldı.

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